Eski günleri yad ettiler

Almula Merter Churm, Tamer Levent ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu 'Mutlu Kalpler Kulübü' adlı programında ağırladı. Keyfili geçen yapımda oyuncular birlikte yaşadıkları anılarını paylaştılar. Churm, "Her ikisi de benim ustam. Aynı zamanda aile gibiyiz. Çocukluğum onlarla geçti. O zamanlar babam Ferdi Merter'le yaptıkları sohbetleri bir köşeden dinlerdim. Şimdi o anılardan hep birlikte söz ediyoruz, birlikte gülüyoruz" dedi.