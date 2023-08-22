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22 Ağustos 2023 Salı 07:34:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 07:34:00

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

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Siroz tedavisi gören oyuncu Ufuk Özkan, nafaka sistemine isyan edip ''Herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir" dedi. Özkan'ın sözlerine eski eşi Nazan Özen'den jet yanıt geldi.

Siroz tedavisi gören oyuncu Ufuk Özkan, nafaka sistemine isyan edip ''Herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir" dedi. Özkan'ın sözlerine eski eşi Nazan Özen'den jet yanıt geldi. "Evimiz kira... Çocuğumuz özel okula gidiyor. Kendisi hiçbir lüksünden vazgeçmiyor 45 bin TL'lik nafakayı 35'e indirmek istiyor'' dedi. Özkan'ın bir yıldır kendisiyle barışmak istediğini belirten Özen, '"Bir yıldır eve dönmek istiyor. Eve dönme ısrarı yüzünden ben bir yıldır Ufuk'la yüz yüze gelmek istemiyorum. Üç ay bana nafaka vermedi. Daha sonra 2 ay vermedi. Ben sürekli mahkemelerde uğraşıyorum, ödemesi gereken nafakaları ödemeyerek bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor'' dedi.

Etiketler : Ekonomik şiddet uyguluyor Siroz tedavisi Ufuk Özkan Nazan Özen
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