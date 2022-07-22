Eski eşten ifşa!

İşadamı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'nın Instagram hesabının hacklenmesinin ardından Antebi ile manken Çağla Şıkel'in mesajları ifşa edildi. Şu sıralar oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan Antebi'den geçen aylarda boşanan Didem Sarı'nın hesabından yapılan paylaşımlar gündem oldu. "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" notuyla yapılan gönderide Antebi'nin Sarı ile evliliği devam ederken Çağla Şıkel ile samimi mesajları görüldü. Mesajlarda ikilinin birbirine kırmızı kalp emojisi göndermesi de dikkatlerden kaçmadı. Sarı'nın bir sonraki paylaşımında ise Instagram hesabının hacklendiği anlaşıldı.