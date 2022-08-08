Eski eşinin adı çıldırttı

Oyuncu Merve Boluğur hakkında 'Merve delirdi, boşandıktan sonra kendini toparlayamadı' şeklindeki yorumlara eski eşi Murat Dalkılıç cevap vermişti. Murat Dalkılıç'ın açıklamasının ardından ilk kez dün görüntülenen Merve Boluğur eski eşinin adını duyunca çıldırdı. Yanında erkek arkadaşı Mert Aydın da olan Boluğur, "Yanımda sevgilim var, bu nasıl bir soru sormak!" diyerek bağırdı. Sinirlerine hakim olamayan oyuncu, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz. Nasıl bir şey bu ya" dedi.