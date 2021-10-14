Eski eşine sahip çıktı

Oyuncu Nergis Kumbaras, eski eşi Mehmet Ali Erbil'e sahip çıktı. Akmerkez'de objektiflere yansıyan Kumbasar, Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'dan özür dilemesiyle ilgili, ''Özür dilediyse, herkeste ne güzel özür diledi diye mutlu olmuştur. Ben de mutlu oldum" dedi. Kumbasar, 'Yasak Elma' dizisinde yer alan kızı Yasmin'in oyunculuk performansını ise, "Yasmin'in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Zaten Londra'da eğitimde aldı. Çalıştığı bir oyuncu koçu var" şeklinde yorumladı.