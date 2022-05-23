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23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:30:00

Eski eşim vesile oldu

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Bölek ile eski eşi Tayfun Duygulu sayesinde tanıştı. 23 Temmuz'da Budabeşte'de evlenmeye hazırlanan Kayahan'ın kızı Beste Açar ile Evren Bölek, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Kayahan'ın kızı Beste Açar evlilik hazırlıkları yaptığı Evren Bölek ile eski eşi Tayfun Duygulu sayesinde tanıştı. 23 Temmuz'da Budabeşte'de evlenmeye hazırlanan Kayahan'ın kızı Beste Açar ile Evren Bölek, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Birbirlerinin isimlerini bileklerine dövme yaptırdıkları görülen ikiliden Beste Açar, ilişkilerine eski eşi şarkıcı Tayfun Duygulu'nun vesile olduğunu söyledi. Açar, "Düğüne de gelir çünkü bizim buluşmamıza ilişkimize vesile olan insan, bunun yolunu açtı. Aradan çok uzun zaman geçti, çok gençtik bir daha hiç görüşmedik" diye konuştu. Evren Bölek ise Tayfun Duygulu, eşi Bella ve Beste Açar ile yemek yedikleri fotoğrafın altına çok sayıda olumsuz tepki geldiğini anlatıp bu durumu 'genişlik' olarak görenlere şu sözlerle tepki gösterdi: "Kötü yorumlar var, aynı masada yemek yedik, bize 'Ne kadar genişsiniz' diyorlar, ilk onlar hayırlı olsun dediler. Bunun 'aşmış' olmakla alakası yok, o onların geri kalmışlığı, Tayfun'la da ortak projeler yapıyoruz."

Bir kızım olmasını isterim

Beste Açar ayrıca Evren Bölek'in eski eşi Ece Taşkın'ın, "Evliyken aldatıldım, Beste dört haftalık hamile, ben beş sene hamile kalamadım, olmadı. Evren Bey'de sıkıntı vardı" şeklindeki açıklamasıyla ilgili sorular üzerine karşı tarafa dava açmaya hazırlandığını söyledi. Açar, "Mutlu olmak, bir şeyleri paylaşmak bu dönemde bazı insanların özlediği, mümkün olmadığı şeyler. Belki kıskanılıyor" ifadesini kullandı. Açar, "Tekrar anne olmaya hazır mısınız?" sorusuna "Kısmetten ötesi yok, iki oğlum var, bir kızım olmasını isterim neden olmasın?" diye yanıt verdi.

Etiketler : Eski eşim vesile oldu Beste Açar Evren Bölek
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