Eski eşe mesajlı gönderme

Geçtiğimiz günlerde 5 aylık evliliklerini 5 dakikada anlaşmalı olarak sonlandıran Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular durulmuyor. Düğünde takılan takılar ve 3 milyon lira değerindeki evlilik teklifi yüzüğü geri istediği Dinçerler'e Hadise'nin, yüklü miktarda borç para verdiği iddia edilmişti. Yaşananlardan sonra Hadise, Instagram paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Konserden bir görüntü paylaşan popçu, "Mesajımı almıştır o" şarkısını yayınladı. Hadisenin bu paylaşımı eski eşi Dinçerler'e gönderme olarak yorumlandı.