Eski eşe konuşmama kararı

Üç hafta önce avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik'le İzmir'de evlenen oyuncu Wilma Elles'in, başı eski eşi Kerem Göğüş'le dertte. Oyuncu, ikiz çocuklarının babasının kendisine ağır hakaretlerde bulunarak psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Talebi haklı bulan mahkeme, Göğüş'e Elles'e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla 2 ay rahatsız etmemesine hükmetti. Neslihan KESKİN

