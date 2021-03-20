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20 Mart 2021 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 18:30:00

Eski dostların arası açıldı

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Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un arasına kara kedi girdi.

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un arasına kara kedi girdi. Deniz tutkuları nedeniyle balık avlamaya birlikte çıkan hatta aynı semtte ev tutup komşu olan ünlü oyuncular, sosyal medyadan birbirlerini sildi. İki yakın dostun birbirini takipten çıkarmasının nedeni merak uyandırdı.


Etiketler : kıvanç tatlıtuğ çağatay ulusoy düst
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