Eski dostların arası açıldı

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un arasına kara kedi girdi. Deniz tutkuları nedeniyle balık avlamaya birlikte çıkan hatta aynı semtte ev tutup komşu olan ünlü oyuncular, sosyal medyadan birbirlerini sildi. İki yakın dostun birbirini takipten çıkarmasının nedeni merak uyandırdı.



