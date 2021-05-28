Eski aşka ‘Küçük insan' göndermesi

Survivor yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı çifti, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla ayrıldı. Barış Murat Yağcı verdiği bir röportajda 'Nisa'ya açık kapım yok' dedi. Bu sözlerin ardından "Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur" şeklinde bir paylaşım yapan Nisa böylelikle eski erkek arkadaşına gönderme yaptı.





