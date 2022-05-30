Eşiyle klip çekti

Aslı Hünel, yeni projesi 'Aynalı Körük'ün klibinde eşinin motosikletini aynalı körüğün modern şekli olarak izleyiciye sundu. Hünel, eskiden düğünlerde kullanılan at arabası olan aynalı körüğü modernize edip klibinde temsili olarak eşi Savaş Fatin'in motosikletine uyarladı. Gelin Evi adlı programı sunan Hünel, yeni şarkısıyla ilgili ''Gelinlerim 'Düğünlerin ve eğlencelerin yeni türküsü bu olsun' dedi. Ben de onları kırmadım ve ilk kez bir projemde türkü okudum'' dedi.