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25 Haziran 2023 Pazar 15:52:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 15:52:00

Eşiyle kamera karşısında

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Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile beraber ilk kez kamera karşısına geçecek.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile beraber ilk kez kamera karşısına geçecek. Serenay Sarıkaya ile başrolünde yer aldığı 'Aile' dizisinin sezon finali yapmasıyla Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile soluğu Bodrum'da aldı. Ailece Hindistan'dan özel yaptırdığı lüks katamaran teknesiyle mavi tura çıkan Tatlıtuğ'un, radikal bir karar alarak Dizer ile bir bebek bezi reklamında oynayacağı öğrenildi. Tatlıtuğ ve Dizer'in anlaşmadan 20 milyon lira aldığı iddia edildi. Tatlıtuğ ve eşi önümüzdeki ay İstanbul'da bir platoda sete çıkacak. Çiftin reklamda 1 yaşındaki bebekleri Kurt Efe'yle kamera karşısına geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu.

Etiketler : oyuncu kıvanç tatlıtuğ başak dizer
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