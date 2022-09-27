Eşiyle birlikte son sahnesi

Şarkıcı Ziynet Sali, memleketi KKTC'de Merit Liman Hotel'de sahne aldı. Uzun bir aradan sonra memleketinde sevenleriyle buluşan Sali, mutluluk ve heyecan duyduğunu belirtti. Bir süredir müzisyen eşi Erkan Erzurumlu ile aynı sahneyi paylaşan ikili, müzikal anlamda yollarını ayırdıklarını söyledi. Sali, "Bu aynı sahnede yer aldığımız son konserimiz, artık yollarımızı ayırıyoruz. Artık kendi projelerine yoğunlaşacak, bir yanım buruk kaldı" dedi.