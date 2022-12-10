Eşiyle aynı sahnede

Şarkıcı Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt, Ankara'da Winner Plus kulüpte sahne aldı. Gecenin açılışını Okan Kurt DJ kabinine geçerek yaptı. Kurt'un ardından sahne alan Akalın, geçmişten bugüne sevilen eserlerini seslendirdi. Popçu, ilk şarkısında sağ ayağını incitince uğursuz dediği ayakkabısını giydiğini fark etti. Akalın, "Yine bu uğursuz ayakkabılarımı giymişim, bir buçuk ay önce sanki genç kızım, sahneye ayağımı atar atmaz sakatlandım. Yürüyemiyordum, futbolcu doktoruna götürün beni dedim" dedi.