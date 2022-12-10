Eşiyle aynı sahnede

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10 Aralık 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 11:30:00

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Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Ankara'da bir kulüpte sahne aldı.

Şarkıcı Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt, Ankara'da Winner Plus kulüpte sahne aldı. Gecenin açılışını Okan Kurt DJ kabinine geçerek yaptı. Kurt'un ardından sahne alan Akalın, geçmişten bugüne sevilen eserlerini seslendirdi. Popçu, ilk şarkısında sağ ayağını incitince uğursuz dediği ayakkabısını giydiğini fark etti. Akalın, "Yine bu uğursuz ayakkabılarımı giymişim, bir buçuk ay önce sanki genç kızım, sahneye ayağımı atar atmaz sakatlandım. Yürüyemiyordum, futbolcu doktoruna götürün beni dedim" dedi.

Etiketler : demet akalın okan kurt ankara
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