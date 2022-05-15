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15 Mayıs 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 16:30:00

Eşinin soyadını sildi

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Geçtiğimiz ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken, reddi miras kararında bulunduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken, reddi miras kararında bulunduğunu açıklamıştı. Eşinin ani vefatının ardından Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle karşı karşıya gelen Erken, yeni bir hamlede bulundu. Sunucu, Instagram hesabında yer alan "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını kaldırdı. Bir takipçisinin "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusuna karşılık Ece Erken, "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için... Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" cevabını verdi.

Etiketler : Eşinin soyadını sildi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken
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