Evli ve iki çocuk annesi oyuncu Pelin Karahan, akciğer damarlarının tıkanması nedeniyle ameliyat olan eşi Bedri Güntay'ın hastalığı hakkında konuştu. Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programına katılan Karahan eşinin geçen yıl iki saat süren operasyon geçirdiğini belirterek, "Eşimin ciğerine emboli attı, 10 gün boyunca anlayamadık, mide ağrısı, kum döküyor sandık 10 günde... Keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı, ardından ikinci kez ameliyat oldu, şimdi kan sulandırıcı kullanıyor. Hastalık bize bazı şeyler öğretti, ailenin değerini, sağlıktan önemli hiçbir şey olmadığını... Gerçekle yüzleştirdi hastalık bizi" dedi.