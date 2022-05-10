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10 Mayıs 2022 Salı 11:05:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 11:05:00

Eşini özledi

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Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinde Targun Hatun'u canlandıran oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinde Targun Hatun'u canlandıran oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Oyuncu, tek başına City's AVM'de alışveriş yaptı. Tenis turnuvası için Miami'ye giden eşi Cansel Elçin'i çok özlediğini belirten Bayat, "Çok özledim. Bir hafta oldu ama çok uzun geldi bu bir haftalık süre. Ona en sevdiği yemekleri hazırlayacağım" dedi.

Etiketler : Eşini özledi Kuruluş Osman Burak Özçivit'
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