Eşini görememekten dert yandı

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, TRT'nin 'Teşkilat' dizisinin başorlünde yer alan eşi Deniz Baysal'la görüşemediklerinden dert yandı. Eşiyle kısa süre önce Çeşme'de tatil yapan Yurtçu, "Deniz'in setleri tatile girdi ama kendi bireysel işleri vardı evle ilgilendi biraz. Ben de tatilden sonra yeniden işimin başındayım. İkimizde çok yoğunuz ve görüşemiyoruz ama sıkıntı değil bizim için alıştık" dedi.

