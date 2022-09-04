Eşine dolandırıcılık suçlaması

Kalp Yarası'nın Pınar'ı Nilsu Berfin Aktaş'ın geçen yıl sessiz sedasız evlendiği eşi Serdar Sertçelik'in iş çevresini 200 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Geçen gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sahte kimlikle yurtdışına çıkacak olan Sertçelik, polis tarafından yakalandı. Aktaş'ın eşi Ümraniye Cezaevi'ne yollanırken ünlü güzelden henüz bir açıklama gelmedi.