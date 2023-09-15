Eşimle yazışarak tartışırım

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu iki yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Burak Yırtar'la yazışarak tartıştığını söyledi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan Sakallıoğlu, tartışmanın yazışarak daha iyi olduğunu söyleyerek, "Kendimi yazarak çok iyi ifade ederim. Yazmam çok iyidir. Eşimle tartışmalarımı yazarak yaparım, çok kaliteli tartışırım yazarken. İstediğim lafı sokabiliyorum, süslü cümleler kurabiliyorum" dedi. Sakallıoğlu, araba kullanamadığını söyledi. Oyuncu, "Çok zor ehliyet aldım. 3 kez sınava girdim. Park sorunum var, bir tarafa dönebilmek için direksiyonu nereye çevireceğimi bilmiyorum. Araba kullanamıyorum hala" diye konuştu.