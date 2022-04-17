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17 Nisan 2022 Pazar 12:58:00 - Güncelleme:17 Nisan 2022 Pazar 13:03:00

Eşimle en iyi arkadaşız

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Oyuncu Tayanç Ayaydın, TRT Haber'de yayınlanan 'Vapurda Çay Simit Sohbet' programına konuk oldu.

Oyuncu Tayanç Ayaydın, TRT Haber'de yayınlanan 'Vapurda Çay Simit Sohbet' programına konuk oldu. Son olarak 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde yer alan oyuncu, evliliği hakkında konuştu. Oyuncu, "Annem zamanında söylemişti bana, bir gün eğer evlenirsen en iyi arkadaşın ile evlen diye. Ya da evlendiğin kişi en iyi arkadaşına dönüşüversin yoksa hayat o kadar kolay değil demişti. Sally ile ben birbirimizin en iyi arkadaşıyız" dedi.

Etiketler : Eşimle en iyi arkadaşız Tayanç Ayaydın TRT Haber
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