'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'

Geçtiğimiz eylül ayında kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'la dünyaevine giren Berk Oktay, GQ Türkiye'nin 'Men Of The Year' ödül törenine katıldı. Oyuncu, gecede 'Yılın Ekran Yüzü' seçildi. Tören öncesi eşiyle habercilerin karşısına geçen Oktay, 2022 yılının kendisi için çok iyi geçtiğini söyledi. Oyuncu, "Bu yıl benim için muhteşemdi. Çünkü evlendim. Yıldız, hayatımda başıma gelmiş en güzel şey" dedi.