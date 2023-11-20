Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Oyuncu Kayra Şenocak, eşi Ayşe Şenocak ile Nişantaşı City's'de görüntülendi. Verdiği kilolarla dikkat çeken Şenocak, "Eşim sayesinde verdim. Tamamen diyet ve sporla verdim. 45 kilo gitti. Ameliyat ve operasyon yok. Sporu da seven biri değilim. 131 kiloya kadar çıkmıştım. Kendimi o şekilde görmek istemedim. Bu işi yapmak istiyorsam o şekilde görünmemem gerekiyordu. Ameliyata harcanacak o parayı spor salonuna ve diyete harcadıklarında daha uzun vadeli gidiyor'' dedi.