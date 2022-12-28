Eşi için hanım köylü oldu

Şarkıcı Serkan Kaya, Türkiye 3. Futbol Lig'inde mücadele eden Ofspor'un yardım ve dayanışma gecesinde sahne aldı. Karadeniz türküleri ve kemençe sesinin yükseldiği konserde Kaya sevilen eserlerini söyledi. Kaya, "Hanım Trabzonlu. 'Bizden biri olacaksan, biraz hanım köylü olacaksan, bir albümde Karadeniz şarkısı olsun' dedi. Bende bir albümümüzde 'Dağların Dumanı' şarkısını okudum. Bir parça damadınız sayılırım" diye konuştu.