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28 Aralık 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 14:00:00

Eşi için hanım köylü oldu

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Serkan Kaya, yardım ve dayanışma gecesinde sahne aldı.

Şarkıcı Serkan Kaya, Türkiye 3. Futbol Lig'inde mücadele eden Ofspor'un yardım ve dayanışma gecesinde sahne aldı. Karadeniz türküleri ve kemençe sesinin yükseldiği konserde Kaya sevilen eserlerini söyledi. Kaya, "Hanım Trabzonlu. 'Bizden biri olacaksan, biraz hanım köylü olacaksan, bir albümde Karadeniz şarkısı olsun' dedi. Bende bir albümümüzde 'Dağların Dumanı' şarkısını okudum. Bir parça damadınız sayılırım" diye konuştu.

Etiketler : şarkıcı serken kaya hanım köylü
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