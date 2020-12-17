Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler: Huni takıp gezeceğim

Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler, karnı burnunda karesine "Bu sıralar çok yoruluyorum aslında bu haftalar kolaydır ama bende aşırı bir uyku hali, aşırı bir yorgunluk, inanılmaz bir baş ağrısı... Kuzey de çok çok çok yardımcı oluyor sağ olsun. Huni takıp, gezmeme çok az kaldı" notunu düştü.--