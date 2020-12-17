17 Aralık 2020 Perşembe 12:03:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 12:03:00
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler: Huni takıp gezeceğim
Altı aylık hamile olan Berfu Yenenler, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler, karnı burnunda karesine "Bu sıralar çok yoruluyorum aslında bu haftalar kolaydır ama bende aşırı bir uyku hali, aşırı bir yorgunluk, inanılmaz bir baş ağrısı... Kuzey de çok çok çok yardımcı oluyor sağ olsun. Huni takıp, gezmeme çok az kaldı" notunu düştü.--