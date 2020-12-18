Eser Yenenler'den şaşırtan açıklama: Aşı bulunana kadar çocuk yapacağız

Berfu Yenenler ile evli olan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, “Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Aşı bulunana kadar artık. Çevremde bebek bekleyen çok insan var yalnız değiliz” diyerek şaşırttı.

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