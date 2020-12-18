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Eser Yenenler'den şaşırtan açıklama: Aşı bulunana kadar çocuk yapacağız
18 Aralık 2020 Cuma 05:58:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 17:00:00

Eser Yenenler'den şaşırtan açıklama: Aşı bulunana kadar çocuk yapacağız

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Eser Yenenler, sunuculuğunu üstleneceği ödül töreninin, provaları için Zorlu'da çekim yaptı.

Berfu Yenenler ile evli olan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, “Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Aşı bulunana kadar artık. Çevremde bebek bekleyen çok insan var yalnız değiliz” diyerek şaşırttı. 

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Etiketler : Eser Yenenler Berfu Yenenler magazin
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