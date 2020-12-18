18 Aralık 2020 Cuma 05:58:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 17:00:00
Eser Yenenler'den şaşırtan açıklama: Aşı bulunana kadar çocuk yapacağız
Eser Yenenler, sunuculuğunu üstleneceği ödül töreninin, provaları için Zorlu'da çekim yaptı.
Berfu Yenenler ile evli olan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, “Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Aşı bulunana kadar artık. Çevremde bebek bekleyen çok insan var yalnız değiliz” diyerek şaşırttı.
RECEP ASLAN
- Burak Özçivit yeni yaşında gelen bağışlarla mutlu olacak
- Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Sevda Erginci'nin yeni yıl heyecanı
- Aylin Mavi'nin tetesi Hande Erçel!
- İbrahim Tatlıses kız arkadaşı Gülçin Karakaya için kesenin ağzını açtı!... Barışma hediyesi pırlanta yüzük!
- Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı Maraşlı'dan ilk tanıtım
- Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer! İsmail Ege Şaşmaz sete çıktı