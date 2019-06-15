Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Oyuncu Eser Yenenler Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız nisan ayında evlenmişti. Dört aylık hamile olan Berfu Yıldız’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Çift, erkek bebek bekliyor. Eser Yenenler, bir oğlu olacağını öğrenince, "Dua etmiştim, Allah gönlüme göre verdi" dedi.

Nisan ayında aile arasında yapılan sade bir törenle evlenen Eser Yenenler ile Berfu Yıldız,geçen hafta Kilyos Milyon Beach'te 300 kişilik bir düğünle kutlama yapmıştı. Çift, Antalya’da balayı yapıyor.

Kaynak: NTV