27 Haziran 2019 11:04 | Perşembe
Eser Yenenler eşini taklit etti
Eser Yenenler haziran ayında evlendiği eşi Berfu Yıldız ile alışverişe çıktı. Berfu Yenenler, elbise denerken çektiği fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Anne olmaya hazırlanan Yenenler'in belirginleşen göbeği dikkat çekti. Çok geçmeden Eser Yenenler de eşinin benzeri bir pozu sayfasında yayınladı. İşte o fotoğraf...
Berfu Yenenler, elbise denerken çektiği fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Anne olmaya hazırlanan Yenenler'in belirginleşen göbeği dikkat çekti.
Çok geçmeden Eser Yenenler de eşinin benzeri bir pozu sayfasında yayınladı.
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