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23 Ekim 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 14:30:00

Eser Yenenler, Deniz Akkaya'yı ti'ye aldı: Şişmanlar da Deniz'e bayılıyordu

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Eser Yenenler, 'Şişmanlarla görüşmek istemiyorum' diyen Deniz Akkaya'yı ti'ye aldı. Komedyen, ''Sanki Şişmanlar da Deniz Akkaya'ya bayılıyordu. Görüştüğü illa çok şişman vardır" dedi.

Oyuncu Eser Yenenler katıldığı televizyon programında Deniz Akkaya'ya tepki gösterdi. Yenenler'e yayında Akkaya'nın geçtiğimiz günlerde eleştiri alan 'Şişmanlarla görüşmek istemiyorum' demeci soruldu. Akkaya'nın o sözleri kendi programında açıkladığını söyleyen Yenenler, ''Şişmanlar da Deniz Akkaya'ya bayılıyordu. Görüştüğü illa çok şişman vardır. Şişman adamın programına geldi, benim programıma geldi. Tabii bu cümleyi kendisine sorduğumda da 'Galiba yanlış anlaşıldım' falan demişti ama bu şekilcilik artık yoktur, açıkçası olduğunu zannetmiyorum" dedi. Yenenler, Akkaya'nın kendisine kilolu olduğu için sinirlendiğini söyleyerek, "Berfu'nun güzelliği ve benim kilolu olmama sinir olmuştu. Kızı bulmuşsun, kendine bakacaksın diye stüdyoda bana bir sinirlendi" dedi.

KİLOLULAR YALANCIDIR

Oyuncu Ümit Erdim de kilolu insanlarla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Mide küçültme ameliyatıyla 142'den 69 kiloya düşen Erdim, 'kamera önündekilerin zayıf olması avantaj' fikrini savunup "Şişmanlar yalancıdır. Şişman kendisine yalan söyler" diyerek şimşekleri üzerine çekti.

Etiketler : eser yenenler deniz akkaya şişmanlar kilolular ümit erdim deniz akkaya şişmanlar
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