Eşe son sarılış

Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren, son yolculuğuna uğurlandı. Karacaahmet Mezarlığı'nda pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen törende ayakta güçlükle duran Ekren'in eşi Semra Ekren ''Ciğerlerde olan enfeksiyonu atlatsaydı akut lösemi tedavisine başlayacaktı. Şu an şoktayım'' dedi.

