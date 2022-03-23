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23 Mart 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 10:00:00

Eşe şiddete uzaklaştırma

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Oyuncu Pelin Batu, doktor eşi Macit Bitargil'in kendisine psikolojik baskı uyguladığını ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Oyuncu Pelin Batu, doktor eşi Macit Bitargil'in kendisine psikolojik baskı uyguladığını ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Pelin Batu, psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti. Oyuncu, 2018 yılında Roma'da evlendiği kalp damar cerrahı doktoru olan eşi Macit Bitargil'den şikayetçi olarak mahkemeye başvurdu. Batu, eşi hakkında tedbir kararı verilmesini istedi. Oyuncu dilekçesinde "Eşim Bitargil, sürekli telefonla mesaj atma, evimi basma gibi eylemlerde bulundu. Bir gün arabayla seyir halindeyken yaşanan bir tartışmada Macit Bitargil, "Çocuğumla aramdan çekil, velayetini ver, ne yaparsan yap. Pelin bak çok büyük olaylar çıkacak. Çocuğa da kendime de zarar vereceğim. Sonunda benim ölümümle birlikte başka bir şey göreceksin" şeklinde tehditlerde bulunarak, sinir krizi geçirdiğini söyledi. Batu'nun talebini haklı bulan mahkeme, Bitargil'in 2 ay süreyle eşi Pelin Batu ile küçük çocuğuna yaklaşmamasına karar verdi. n Neslihan KESKİN

Etiketler : Eşe şiddete uzaklaştırma Pelin Batu Macit Bitargil
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