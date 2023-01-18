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18 Ocak 2023 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 11:00:00

Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'

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Doğuş, eşi ile arasını düzeltmek için kesenin ağzını açtı.

Şarkıcı Doğuş, eşi Hoşgedem Hidayetkızı'yla arasını düzeltmek için kesenin ağzını açtı. Babalık davasında DNA sonucu ile rahat bir nefes alan ünlü şarkıcı Doğuş, eşine yarış atı hediye etti. Şarkıcı, doğum günü nedeniyle eşine yarış atının yanı sıra ayrıca spor bir araba da aldı. Doğuş, kendisine olan benzerliğiyle dikkat çeken 22 yaşındaki bir gencin mahkemeye başvurması üzerine DNA örneği vermişti. Çocuğun gerçek babası olmadığı ortaya çıkmıştı.

Etiketler : şarkıcı doğuş babalık davası yarış atı hediye
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