  • BIST
    1083.48
  • Dolar
    7,3826
  • Euro
    8,7353
  • Altın
    462,0120
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör devleti İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: 4 yaralı
Fenerbahçeli ekibin koronavirüs testleri negatif çıktı
Akdeniz'de korkutan deprem
Başkan Erdoğan'dan şehidimizin ailesine taziye mesajı
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor! Son 24 saatte bin 285 kişi hayatını kaybetti, son rakam 170 bin ...
İçişleri Bakanlığı, 81 ilimize koronavirüs genelgesi gönderdi: Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulacak
Tek amacı 20 TL'ye internet paketi almaktı, kredi kartı bilgilerini girince 26 bin lira dolandırıldı
Dün akşam test uçuşları paylaşılan ve ikinci prototipi tamamlanan AKINCI TİHA savaş uçaklarının yükü ...
İspanya'da koronavirüs vakaları hızla arttı, sokakta sigara içmek yasaklandı
Mescid-i Aksa'da BAE protesto edildi
Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 19. yılına özel paylaşım: Hepimizden önce milletin partisidir
"Batı Şeria'yı ilhak oyunu! "BAE'nin özrü kabahatinden büyük"
İran, ABD'nin ülkesine ait petrolü taşıyan tankerlere el koyduğu iddialarını yalanladı
Ertem Şener'e konuk olan Zafer Algöz, Ozan Güven'le ilgili sessizliğini bozdu
Rusya'nın tartışmalı aşısında yeni gelişme: İlk siparişi aldılar!
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı: Bakan Kasapoğlu'dan müjde! Spor merkezleri açılıyor
"Ekimdeki vergi ödemeleri için 2021'de yeni takvim oluşturulmalı"
Avro Bölgesi ikinci çeyrekte küçüldü
Yunanistan'ın Türkiye'ye karşılık verecek gücü yok! Tehditkar tavırlarının içi boş çıktı
360'ın programları ekranlara geri dönüyor!
6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı
İsrail-BAE ittifakının perde arkası!
Şampiyonların tercihi bu yıl da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu
Fransa'nın başkenti Paris'te koronavirüs aktif bir şekilde yayılma moduna girince 'Kırmızı bölge' il ...
14 Ağustos 2020 Cuma 15:36:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 15:36:00

Ertem Şener'e konuk olan Zafer Algöz, Ozan Güven'le ilgili sessizliğini bozdu

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Youtube üzerinden yayın yapan Ertem Şener'in konuğu olan Zafer Algöz, sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Zafer Algöz, YouTube'da yayınlanan “Sorgu Odası” programına konuk oldu, Ertem Şener'in sorularını yanıtladı. Algöz, sevgilisine şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen yakın arkadaşı Ozan Güven hakkında da konuştu.

Zafer Algöz, YouTube’da yayınlanan “Sorgu Odası” programına konuk oldu. Ertem Şener’in sorularını yanıtlayan oyuncu, Ozan Güven’in karıştığı şiddet olayı hakkında da konuştu. Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği haberleriyle gündeme gelen Güven’in yaptığını tasvip etmediğini söyleyen Algöz, şöyle dedi: “Elbette tasvip edilecek bir şey değil. Kadına, çocuğa, hayvana şiddet uygulayana lanet olsun. Ama yaşananları biz bilmiyoruz ki. Ne oldu da iş o noktaya geldi? Ozan’ı protesto ediyor senaristler. Bakıyorum; çoğunluğu kadına şiddeti körükleyen senaryoları yazan adamlar. Ayıp değil mi? Şimdi burada bir tavır gösteriyorsun. O zaman kalk ‘Ben bu senaryoyu yazmam, burada kadına şiddet var’ de. Şu anda Ozan da, o hanımefendi de eminim çok pişmandır. Kim böyle bir şeyden mutlu olabilir? Ya da kim görüp de ‘Ben arkadaşımın arkasındayım’ diyebilir? Kimse kimseye şiddet uygulayamaz. O noktada devlet otoritesi devreye girer.”

YARIN ÖBÜR GÜN BARIŞIP DAVADAN VAZGEÇEBİLİRLER

Zafer Algöz, “Can Yılmaz ve Cem Yılmaz tepki gösterdiler mi?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Niye böyle bir olay oldu diye hepimiz üzüldük. Kalkıp da şunu demedik: ‘Arkadaşımızın yanındayız’. Böyle bir şey yok. Şu an iş yargı aşamasında. Yarın öbür gün barışıp davadan da vazgeçebilirler.”

İŞE ARA VERDİ

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiaları ile gündeme gelen ve mahkemelik olan Ozan Güven’in Babil dizisinden çıkarıldığı iddialarına ilişkin yapım şirketi açıklama yaptı. Ay Yapım’dan yapılan açıklamada “Ozan Güven, yargı süreci tamamlanana kadar işe ara verme kararı almıştır” denildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER