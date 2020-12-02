02 Aralık 2020 Çarşamba 23:06:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 07:22:00
Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu'ndan doğum günü kutlaması... Nice günlerimiz olsun
Genç jenerasyon oyuncular arasında dikkat çeken çift Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu, mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Mert Yazıcıoğlu, önceki gün 22. Yaşına giren Afra Saraçoğlu’nun doğum gününü ‘’Canım sevgilim.. Doğum günün kutlu olsun birtanem.. Hep böyle mutlu ol. Nice güzel günlerimiz olsun. iyi ki varsın’’ yazdı.