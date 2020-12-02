Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu'ndan doğum günü kutlaması... Nice günlerimiz olsun

Mert Yazıcıoğlu, önceki gün 22. Yaşına giren Afra Saraçoğlu’nun doğum gününü ‘’Canım sevgilim.. Doğum günün kutlu olsun birtanem.. Hep böyle mutlu ol. Nice güzel günlerimiz olsun. iyi ki varsın’’ yazdı.