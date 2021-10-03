Ersoy'un kaprisleri programı bitirdi

Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı. Keser yapımın Ersoy'un kaprisleri yüzünden bittiğini söyledi.

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in birlikte sundukları 'Benzemez Kimse Bize' programı ikinci bölümünde yayından kaldırıldı. Son bölümde Ersoy ve Keser arasında soğuk rüzgarlar esmiş, ikili birbirleriyle konuşmazken özellikle programın sonlarında birbirlerinin yüzüne bakmamayı tercih etmişti. Yapımın ekranlara veda etmesinin ardından Mustafa Keser, sosyal medyadan sitemkar bir paylaşımda bulundu. Keser, "Bütün aksaklıklar Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" dedi. Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu gecede mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un, "Son program, kovulduk." dediği de duyulmuştu.