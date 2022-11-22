Erşan Kuneri'ye bağımlılık davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verilerek, "Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir" denildi.