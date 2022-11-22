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22 Kasım 2022 Salı 13:36:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 13:36:00

Erşan Kuneri'ye bağımlılık davası

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Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz'ın dijitalde yayınlanan 'Erşan Kuneri' dizisine alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verilerek, "Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir" denildi.

Etiketler : erşan kuneri bağımlılık dava
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