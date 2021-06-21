Erşan Kuneri sete çıktı

Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar ve Nilperi Şahihkaya'nın rol aldığı Cem Yılmaz'ın yeni projesi Erşan Kuneri dizisinin ekibi sete çıktı. Oyuncular, çekimden fırsat buldukça sosyal medyadan renkli paylaşımlar yapıyor. Şahinkaya, Dizdar ve Kaygılaroğlu, bir an önce seyirciyle buluşmanın hayalini kuruyor.