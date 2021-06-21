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21 Haziran 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 12:30:00

Erşan Kuneri sete çıktı

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Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar ve Nilperi Şahihkaya'nın rol aldığı Cem Yılmaz'ın yeni projesi Erşan Kuneri dizisinin ekibi sete çıktı.

Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar ve Nilperi Şahihkaya'nın rol aldığı Cem Yılmaz'ın yeni projesi Erşan Kuneri dizisinin ekibi sete çıktı. Oyuncular, çekimden fırsat buldukça sosyal medyadan renkli paylaşımlar yapıyor. Şahinkaya, Dizdar ve Kaygılaroğlu, bir an önce seyirciyle buluşmanın hayalini kuruyor.

Etiketler : Erşan Kuneri Uraz Kaygılaroğlu Merve Dizdar
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