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02 Temmuz 2019 16:28 | Salı

Erkenci Kuş 47. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Erkenci Kuş son bölümde neler oldu?

Erkenci Kuş 47. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Erkenci Kuş son bölümde neler oldu? sorularının yanıtları tüm Erkenci Kuş izleyicileri tarafından merak ediliyor. Star TV'nin sevilen dizisinin yeni bölümleri heyecanla takip ediliyor. Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizi geçen yaz ekran macerasına başlamıştı. Dizi takipçilerinin en çok izlediği diziler arasında yer alan Erkenci Kuş har hafta izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Son bölümde; Can ve Sanem tutkularıyla ve korkularıyla yüzleşiyorlar. Erkenci Kuş yeni bölüm ve son bölümde yaşananlar hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

Erkenci Kuş 47. yeni bölüm fragmanı geldi mi?  Erkenci Kuş son bölümde neler oldu? soruları dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Erkenci Kuş'un yeni bölümleri heyecanla takip ediliyor. Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizi geçen yaz ekran macerasına başladı ve en sevilen dizi haline geldi. Erkenci Kuş son bölümde; Can, Sanem’in boynunda evlilik yüzüğünü gördüğünde onun bir yıldır Can’ın aşkını boynunda taşımış olduğunu anlıyor. Can’ın gözleri doluyor ama Sanem sadece “ortak” olduklarını söylüyor. Erkenci Kuş son bölümde yaşananlar hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. 

ERKENCİ KUŞ 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?  
Erkenci Kuş 47. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Erkenci Kuş 47. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sanem'in kreminin bir an önce reklamını yapmaları gerekiyor. Bütçeleri yok, kendi aralarında halledecekler. Çekimde bizimkiler oynayınca, bir de Can'ın Sanem'in kokusuna olan tutkusu eklenince çılgın bir reklam çekimi bizleri bekliyor!

Emre ve Leyla ise iş yaşantısının stresi ile boğuşuyorlar. Emre yeni işine uyum sağlamakta zorlanıyor, Leyla'nın desteğine çok ihtiyacı var. Ama Leyla da işte çok yoğun. Acaba Leyla, Emre'nin ona ihtiyacı olduğunu anlayabilecek mi?

Sonunda Can ve Sanem ya tutkularıyla yüzleşecekler ya da korkularıyla…. Ama ne yaparlarsa yapsınlar kazanan aşk olacak. 

ERKENCİ KUŞ KONUSU NEDİR?
Çekimlerine Tuzla’da başlanan Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)’ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getiriyor. Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur... 

CAN YAMAN KİMDİR?
Can Yaman, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve orta okulu Bilfen Koleji'nde, liseyi ise İtalya Lisesi'nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika’ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu.

6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Can, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri'nde Bedir karakterini canlandırdı. Sinem Kobal’ın hayat verdiği Sevda ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan ‘İnadına Aşk’ta Yalın Aras rolü ile hayran kitlesini genişletti.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?
Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli'n de dünyaya gelmiştir. Bir ablası ve bir abisi olmak üzere toplam da üç kardeştirler. Demet Özdemir 8 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Böylece annesiyle beraber İstanbul'a kalıcı olarak yerleşti. Lise eğitimini Akşam lisesinde tamamladıktan sonra Şahika Tekand'dan dans tiyatro kursu aldı. Demet Özdemir'in boyu 1.70 cm'dir.

İş hayatına ilk olarak ses sanatçısı Bengü'nün dansçı kızlarından biri olarak başladı. Esnek hareketleri ile dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede Efes kızlarından biri olmayı başardı. 2009'da şarkıcı Mustafa Sandal'ın ”Ateş Et” klibinde dansçı kız olarak yer aldı.

Demet Özdemir 2012 yılında oynadığı Pegasus reklam filmi ile ekranların tanınan yüzü olma şansını elde etti. Dizi kariyerine 2013 yılında ”Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide Aylin karakterini oynayarak başladı. Ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadığı ”Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Alya karakterini canlandırdı. Ünlü oyuncu son olarak 2015 yılında gösterime giren ”Tut Sözünü” filminde rol aldı.

 

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