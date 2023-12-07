Oyuncu Erkan Petekkaya, ilk kez bir absürt komediyle seyirci karşısına çıkıyor. Petekkaya'nın başrolü Levent Ülgen ve Fırat Doğruloğlu ile paylaştığı "Filme Gel", 5 Ocak'ta vizyona girecek. Çekimleri Çanakkale'de tamamlanan yapımda Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu da rol alıyor. Yapım, sinema filmi çekmek isteyen üç kafadarın başına gelen komik olayları beyazperdeye taşıyacak.