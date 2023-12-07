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07 Aralık 2023 Perşembe 07:53:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 07:53:00

Erkan Petekkaya ilk kez absürt komedide

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Erkan Petekkaya, ilk kez bir absürt komediyle seyirci karşısına çıkıyor.

Oyuncu Erkan Petekkaya, ilk kez bir absürt komediyle seyirci karşısına çıkıyor. Petekkaya'nın başrolü Levent Ülgen ve Fırat Doğruloğlu ile paylaştığı "Filme Gel", 5 Ocak'ta vizyona girecek. Çekimleri Çanakkale'de tamamlanan yapımda Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu da rol alıyor. Yapım, sinema filmi çekmek isteyen üç kafadarın başına gelen komik olayları beyazperdeye taşıyacak.

Etiketler : erkan petekkaya absürt komedi oyuncu
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