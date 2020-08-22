Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun 1 aylık bebeğiyle poz verdi: Benim yeni öğretmenim
2018 yılında evlenen Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun çifti geçen ay oğulları Marsel'i kucaklarına almıştı. Zaman zaman oğlu Marsel'in fotoğraflarını paylaşan Cansu Tosun oğluyla verdiği poza 'Benim yeni öğretmenim. Kim bilir senden neler neler öğreneceğiz' notunu düştü.
Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, Ağustos 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz ay ilk oğulları Marsel'i kucaklarına almıştı.
Henüz 1 aylık Marsel'in zaman zaman fotoğraflarını paylaşan Cansu Tosun, oğluyla çekildiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Tosun paylaşımına, "Benim yeni öğretmenim. Kim bilir senden neler neler öğreneceğiz..." notunu düştü. Taze annenin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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