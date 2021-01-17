  • BIST
    1556.77
  • Dolar
    7,4930
  • Euro
    9,0547
  • Altın
    442,2040
İstanbul
-2 / 0
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD, Somali'deki askerlerini çekti
Meteoroloji'den zirai don uyarısı
MHP lideri Bahçeli: MHP'nin sokakla işi yoktur
Yasağa saatler kala Facebook'tan flaş karar
"CHP'nin başındaki zat 56 gündür neden sessiz?"
Milli Muharip Uçak projesinde heyecanlandıran gelişme!
Bakan Akar'dan kritik ziyaret
Fransız bakandan skandal başörtüsü açıklaması
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
Hangisi dürüst
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a sert tepki: Talihsiz bir adım mahiyetindedir
Kars Çayı'nda curling maçı
ABD basını Kongre baskınına dair raporu yayınladı... İşte dikkat çeken detaylar
TBMM Başkanı Şentop'tan Boğaziçi'ndeki provokasyona ilişkin açıklama
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Yerli uygulama BİP'e ilgide büyük artış
ABD'den İran'a gözdağı
ABD'den İran'a gözdağı
17 Ocak 2021 koronavirüs tablosu: 165 can kaybı, 6 bin 436 yeni vaka
Sayı 700 bini geçti... Aşılama işlemi devam ediyor
Bu kafe müşterilere kapalı, sokak kedilerine açık
Köy çocuklarına oyuncak seferberliği
Japon YouTuber'ın Türkiye sevdası
Tarihi bulgurla canlandırıyor
17 Ocak 2021 Pazar 16:54:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 16:28:00

Erkan Kolçak Köstendil'den 38. yaş kutlaması

ABONE OL

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, 38. yaşını ailesiyle birlikte kutladı.

Oğlu Marsel ve eşi Cansu Tosun ile pastasını üfleyen Erkan Kolçak Köstedil, yeni yaşında sağlık ve mutluluk dilediğini söyledi. Cansu Tosun ise yazdığı mesajda eşine sağlık ve başarı dolu bir yıl diledi. 

Etiketler : Erkan Kolçak Köstedil Cansu Tosun Marsel magazin
Estetik merkezine kamp kurdular

Estetik merkezine kamp kurdular
Sakiler 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla dünya listesinde

Sakiler 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla dünya listesinde
Aleyna Tilki'den 'Yalan' şarkısına farklı yorum

Aleyna Tilki'den 'Yalan' şarkısına farklı yorum
Cüneyt Arkın ve Demet Akbağ'a onur ödülü

Cüneyt Arkın ve Demet Akbağ'a onur ödülü
Hakan Meriçliler: Dijital platform daha özgür

Hakan Meriçliler: Dijital platform daha özgür
'Adımı söylemelerini beklerdim'

'Adımı söylemelerini beklerdim'
Saba Tümer çocuklar için masal anlatacak

Saba Tümer çocuklar için masal anlatacak
Sertab Erener konserler için döndü

Sertab Erener konserler için döndü
Yasemin Özilhan: Survivor'a değil spora giderim

Yasemin Özilhan: Survivor'a değil spora giderim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER