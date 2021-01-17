17 Ocak 2021 Pazar 16:54:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 16:28:00
Erkan Kolçak Köstendil'den 38. yaş kutlaması
Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, 38. yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
Oğlu Marsel ve eşi Cansu Tosun ile pastasını üfleyen Erkan Kolçak Köstedil, yeni yaşında sağlık ve mutluluk dilediğini söyledi. Cansu Tosun ise yazdığı mesajda eşine sağlık ve başarı dolu bir yıl diledi.
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