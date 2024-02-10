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Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
10 Şubat 2024 Cumartesi 07:41:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 07:41:00

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

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Bir döneme damga vuran 'Ulan İstanbul' dizisinde birlikte seyirci karşısına çıkan Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu.

Oyuncular Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım 10 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu. Bir döneme damga vuran 'Ulan İstanbul' dizisinde seyirci karşısına çıkan ikili, bu sefer 'İyi Bir Aile Değiliz' filminde bira araya geldi. Köstendil Yıldırım'la çalışmayı çok özlediğini söyleyerek, "Film boyunca hiç birbirlerinin yüzüne bakmayan, iki konuşan karakterin bir balkon sahnesi vardı... O sahnede onunla oynamayı özlediğimi fark ettim" dedi.

Etiketler : erkan kolçak köstendil kaan yıldırım oyuncu film
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