Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Oyuncular Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım 10 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu. Bir döneme damga vuran 'Ulan İstanbul' dizisinde seyirci karşısına çıkan ikili, bu sefer 'İyi Bir Aile Değiliz' filminde bira araya geldi. Köstendil Yıldırım'la çalışmayı çok özlediğini söyleyerek, "Film boyunca hiç birbirlerinin yüzüne bakmayan, iki konuşan karakterin bir balkon sahnesi vardı... O sahnede onunla oynamayı özlediğimi fark ettim" dedi.