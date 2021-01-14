Kubilay Aka'dan sürpriz ziyaret

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun çiftine günü birlik misafir olan Aka, ikilinin bebekleri Marsel'le bol bol zaman geçirdi. Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun çifti, oğullarını doğayla iç içe karavanda büyütmek istedikleri için bu radikal kararı aldıklarını söylemişti.