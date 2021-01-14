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14 Ocak 2021 Perşembe 02:08:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 09:18:00

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'a Kubilay Aka'dan sürpriz ziyaret

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Bir süredir doğayla iç içe olmak için Balıkesir - Gömeç'te yaşamaya başlayan Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun çiftinin ziyaretine oyuncu Kubilay Aka gitti.

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun çiftine günü birlik misafir olan Aka, ikilinin bebekleri Marsel'le bol bol zaman geçirdi. Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun çifti, oğullarını doğayla iç içe karavanda büyütmek istedikleri için bu radikal kararı aldıklarını söylemişti.

Etiketler : Erkan Kolçak Köstendil Cansu Tosun Kubilay Aka magazin
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