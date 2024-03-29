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29 Mart 2024 Cuma 07:14:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 07:14:00

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

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Erdem Ergün yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Müzisyen Erdem Ergün 'Aşağıdan Gelir Omuz Omuza' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Ergün yeni şarkısını geçtiğimiz ay kaybettiği dedesi Ali Hançer anısına düzenledi. Sözü ve bestesi anonim olan şarkısının aranjörlüğünü ve klibin yönetmenliğini Erdem Ergün üstlendi. Sivas'ın Gürün ilçesinde çekilen ve çok sevdiği dedesinin nostaljik görüntüleriyle süslenen klip, izleyicileri anılarla dolu bir yolculuğa çıkartacak. Ergün'ün yeni teklisi dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.

Etiketler : müzisyen erdem ergün şarkı
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