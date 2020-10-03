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03 Ekim 2020 Cumartesi 08:48:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 08:48:00

Erdal Özyağcılar, yeni rolü için zayıflamaya başladı

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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yeni rolü için diyetisyene gittiğini açıkladı. Meslekte 52 yılı geride bırakan usta oyuncu tiyatroyu da bırakmayı düşünmediğini açıkladı.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Nişantaşı'nda bir poliklinik çıkışı objektiflere yansıdı.

72 yaşındaki oyuncu, yeni projesi için diyetisyene geldiğini söyledi. Akşam'ın haberine göre kilo vermeye çalıştığını belirten Özyağcılar, “Kısa sürede 1 kilo verdim” dedi. Sanat hayatında 52. yılı geride bırakan oyuncu, “Tiyatroyu bırakmayı hiçbir zaman düşünmedim. Ve asla da emekli olmayı düşünmüyorum” dedi. 

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