Erdal Özyağcılar, yeni rolü için zayıflamaya başladı
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yeni rolü için diyetisyene gittiğini açıkladı. Meslekte 52 yılı geride bırakan usta oyuncu tiyatroyu da bırakmayı düşünmediğini açıkladı.
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Nişantaşı'nda bir poliklinik çıkışı objektiflere yansıdı.
72 yaşındaki oyuncu, yeni projesi için diyetisyene geldiğini söyledi. Akşam'ın haberine göre kilo vermeye çalıştığını belirten Özyağcılar, “Kısa sürede 1 kilo verdim” dedi. Sanat hayatında 52. yılı geride bırakan oyuncu, “Tiyatroyu bırakmayı hiçbir zaman düşünmedim. Ve asla da emekli olmayı düşünmüyorum” dedi.
- Erdal Özyağcılar, yeni rolü için zayıflamaya başladı
- Fahriye Evcen'in filtresiz paylaşımı hayran bıraktı
- Öykü Karayel Can Bonomo çifti bebek bekliyor
- Süperstar Ajda Pekkan'dan flaş Hakan Altun açıklaması: Ben bile inandım aşk yaşadığımıza
- Esra Erol'da programında koronavirüs şoku! Komşusundan çocuk sahibi olan Esra Karakuş'un testi pozitif çıktı