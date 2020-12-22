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22 Aralık 2020 Salı 05:09:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 05:09:00

Erdal Beşikçioğlu 'Fahrenheit 451'i bu kez seslendirdi

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Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ray Bradbury'nin ünlü eseri 'Fahrenheit 451'i, Storytel için seslendirdi.

Eseri aynı zaman sahneye koyan Erdal Beşikçioğlu, konuyla ilgili 'Tatbikat Sahnesi' olarak aynı zamanda sahnelediğimiz bu eseri, seslendirirken, böyle güçlü edebi metinlerin farklı farklı estetiklerle insanlara ulaşmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler : Erdal Beşikçioğlu Fahrenheit 451 magazin
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