Erdal Beşikçioğlu 'Fahrenheit 451'i bu kez seslendirdi

Erdal Beşikçioğlu 'Fahrenheit 451'i bu kez seslendirdi

Eseri aynı zaman sahneye koyan Erdal Beşikçioğlu, konuyla ilgili 'Tatbikat Sahnesi' olarak aynı zamanda sahnelediğimiz bu eseri, seslendirirken, böyle güçlü edebi metinlerin farklı farklı estetiklerle insanlara ulaşmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.