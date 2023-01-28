Ercan Turgut'u andılar

2021 yılında vefat eden yorumcu Ercan Turgut'a önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma ve saygı gecesi düzenlendi. POPSAV'ın organize ettiği gecede Metin Özülkü, Gökhan Türkmen, Ümit Besen, Yeliz, Işıl Yücesoy, Semiha Yankı, Ferda Anıl Yarkın, Jale ve Ömür Gedik gibi isimler sahne aldı. Gecede Metin Özülkü ve Ercan Turgut'un eşi Nur Turgut, yaptıkları konuşmalarda yorumcunun en büyük hayalinin böyle bir saygı konseri olduğunun belirterek, "Yukarıdan bizi seyrediyordur, eminiz" dediler.