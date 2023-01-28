VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlediği "Kış-2023 Tatbikatı" sürüyor
NATO'nun istihbarat yazılımı ihalesini Türk şirketi kazandı
Doğu Kudüs'teki terör saldırısını kınadı
Elon Musk, Beyaz Saray danışmanlarıyla görüştü
Afrika'ya gıda egemenliği için 30 milyar dolar finansman sağlanacak
Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Bakan Çavuşoğlu: Türk diplomatı, millete hizmetten asla geri durmamıştır
KDK'den engelli çocuğun otobüs kartında "engelli" yerine "özel" yazılması kararı
MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
EYT düzenlemesinde sona gelindi
Cumhuriyetçi senatörlerden ABD Başkanı Biden'a "borç limiti" uyarısı
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 56 milyar metreküp olarak açıkladı
Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli açılıyor
Evinde gizli belgeler bulunan Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Tüm sorumluluğu alıyorum
Tatil hazırlığı
14 şarkısına klip çekti
İstanbul'a geliyor
Ercan Turgut'u andılar
Mehterli açılış
İkiyüzlülük test edildi, onaylandı
Meteoroloji 14 il için kuvvetli kar uyarısı yaptı
Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma açıklaması: Devrim yapacak
İYİ Parti'den HDP itirafı: Kapanırsa bize oy verecekler
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları -28 Ocak
28 Ocak 2023 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 10:00:00

Ercan Turgut'u andılar

ABONE OL

Vefat eden Ercan Turgut'a Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma ve saygı gecesi düzenlendi.

2021 yılında vefat eden yorumcu Ercan Turgut'a önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma ve saygı gecesi düzenlendi. POPSAV'ın organize ettiği gecede Metin Özülkü, Gökhan Türkmen, Ümit Besen, Yeliz, Işıl Yücesoy, Semiha Yankı, Ferda Anıl Yarkın, Jale ve Ömür Gedik gibi isimler sahne aldı. Gecede Metin Özülkü ve Ercan Turgut'un eşi Nur Turgut, yaptıkları konuşmalarda yorumcunun en büyük hayalinin böyle bir saygı konseri olduğunun belirterek, "Yukarıdan bizi seyrediyordur, eminiz" dediler.

Etiketler : ercan turgut vefat anma
Denizkızına partner aranıyor

Denizkızına partner aranıyor
‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı

‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı
Klibi eşine emanet

Klibi eşine emanet
Uyku isyanı

Uyku isyanı
Kendini Elsa'ya benzetti

Kendini Elsa'ya benzetti
Survivor'a erken vedalar

Survivor'a erken vedalar
Sahnede Adanalı buluşması

Sahnede Adanalı buluşması
50 bin kişilik koro

50 bin kişilik koro
90'lara yoğun ilgi

90'lara yoğun ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX