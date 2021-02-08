Epilepsiyi yendim itirafı
Murat Dalkılıç, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin sürdürdüğü 'Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası'nın elçisi oldu.
Murat Dalkılıç, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin sürdürdüğü 'Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası'nın elçisi oldu. Reklam çalışmasında her 5 kişiden birinin 'işveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem' dediğine dikkat çeken Dalkılıç, ''#NeAlakasıVar!' dedi. Kendisinin de çocukken epilepsi hastası olduğunu belirten Dalkılıç, herkesi epilepsiyle ilgili bakış açısını değiştirmeye ve bu kampanyaya destek olmaya davet etti.