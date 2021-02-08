Epilepsiyi yendim itirafı

Murat Dalkılıç, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin sürdürdüğü 'Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası'nın elçisi oldu. Reklam çalışmasında her 5 kişiden birinin 'işveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem' dediğine dikkat çeken Dalkılıç, ''#NeAlakasıVar!' dedi. Kendisinin de çocukken epilepsi hastası olduğunu belirten Dalkılıç, herkesi epilepsiyle ilgili bakış açısını değiştirmeye ve bu kampanyaya destek olmaya davet etti.

