VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe Şimşek bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
Ramazan ayı erzak kolileri satışta
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem
Almanya'da Türkleri rencide eden ödev!
SGK'nin kreş desteği 18 bin çalışan annenin yüzünü güldürdü
Ukrayna'nın yetim çocuklarına Türkiye'nin kapısı 'First Lady' diplomasisiyle açıldı
63 yıllık süreç!
Macron'dan Biden'a uyarı
Rusya-Ukrayna savaşının şiddeti Donetsk'teki Volnovaha şehrini harabeye çevirdi
Epilepsi kampanyasının gönüllü elçisi
Bölüm başı 300 bin lira istedi
Harçlıklardan servet değerinde koleksiyon
Akşam solist, sabah ayakkabı tamircisi
Bu buluş kargo alıcısını rahatlatacak
Köyde iglo ev yaptılar
Hassas burun aslında topunu arıyor
Gelin bisikleti
Atlı kızaklar yaban hayvanları için mesaide
Türkiye'den dikkat çeken mesaj
Dosta güven, düşmana korku verdiler
Avrupa ülkesinden Ukrayna'nın çağrısına tepki: Mahvoluruz
Bosna Hersek Gazileri Türkiye Gençlik Vakfı'nda Gençlerle Buluştu
Türkiye'den dev savunma hamlesi
ABD'den olay Biden yorumu!
27 Mart 2022 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 18:30:00

Epilepsi kampanyasının gönüllü elçisi

ABONE OL

TRT'nin 'Kara Tahta' dizisiyle setlere dönen oyuncu Furkan Andıç, 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu.

TRT'nin 'Kara Tahta' dizisiyle setlere dönen oyuncu Furkan Andıç, 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu. Oyuncu, 'Epilepsi Farkındalık Günü'nde hastaların çalışamayacağına ilişkin ön yargılar hakkında konuştu. Andıç, "Bu konuda her duyduğunuz bilgiye araştırmadan inanmayın. Epilepsi hastası bireyler çalışabilir ve çok başarılı olabilirler" dedi. Andıç, epilepsi hastası bireylerin herkes gibi sevebileceklerini, evlenebileceklerini ve çocuk sahibi olabileceklerini vurguladı.

Etiketler : Epilepsi kampanyası Kara Tahta Furkan Andıç
İcra takibinden Mutlu!

İcra takibinden Mutlu!
Arabeskçi olacak

Arabeskçi olacak
250 bin TL'lik kumaş

250 bin TL'lik kumaş
İşim tutmasada takılmıyorum

İşim tutmasada takılmıyorum
Sali, Times Meydanı'nda

Sali, Times Meydanı'nda
Pınar Deniz seri katili canlandıracak

Pınar Deniz seri katili canlandıracak
‘Yanlış Anlama 2' geliyor

‘Yanlış Anlama 2' geliyor
Mustafa Keser'le kapışacaksın

Mustafa Keser'le kapışacaksın
Biz hep bahardık

Biz hep bahardık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER