Epilepsi kampanyasının gönüllü elçisi

TRT'nin 'Kara Tahta' dizisiyle setlere dönen oyuncu Furkan Andıç, 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu. Oyuncu, 'Epilepsi Farkındalık Günü'nde hastaların çalışamayacağına ilişkin ön yargılar hakkında konuştu. Andıç, "Bu konuda her duyduğunuz bilgiye araştırmadan inanmayın. Epilepsi hastası bireyler çalışabilir ve çok başarılı olabilirler" dedi. Andıç, epilepsi hastası bireylerin herkes gibi sevebileceklerini, evlenebileceklerini ve çocuk sahibi olabileceklerini vurguladı.