Epilepsi için bak

TRT'nin 'Kara Tahta' dizisiyle ekranda boy gösterecek olan oyuncu Furkan Andıç, 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu. Oyuncu, nöbet geçiren bir kişiye neler yapılması ve yapılmaması gerektiği konusunda bilinçlendirdi. Andıç, "Soğan, epilepsi ilk yardımında kullanılmaz. Epilepsi nöbeti geçiren kişilere soğan koklatmaktan vazgeçin. Epilepsi nöbeti geçiren bir kişiye su içirmeye ya da herhangi bir şey yedirmeye çalışmayın" mesajlarını vererek, daha bilinçli olmaya davet etti.